Student maakt dodelijke val op werf in Namen

In de nacht van dinsdag op woensdag heeft een 21-jarige student een dodelijke val gemaakt op een werf in Namen. Dat meldt het Naamse parket.

Het incident gebeurde op de werf van de Grand Manège in de Rue Rogier. Het slachtoffer was afkomstig uit het Luxemburgse Messancy en volgde in Namen de bacheloropleiding internationale samenwerking. Hij was met twee vrienden op de terugweg van een studentenavond in de Bunker in Namen. Na zijn val kwamen de hulpdiensten snel ter plaatse, maar de twintiger overleed anderhalf uur later aan zijn verwondingen.

De exacte omstandigheden van de val worden nog onderzocht. Volgens het parket hadden de jongeren alcohol gedronken, maar leken ze niet dronken. De beveiliging van de werf was alvast in orde: de politie en de brandweer hadden zelf moeite om er toegang tot te krijgen, aldus nog het parket.