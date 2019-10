57-jarige man in kritieke toestand na arbeidsongeval in Brugge

Brugge - Een 57-jarige man uit Ingelmunster is woensdag in kritieke toestand naar het ziekenhuis afgevoerd na een arbeidsongeval in Brugge.

De man was vanmorgen in een loods in de Lieven Bauwensstraat aan het werk toen het fout ging. Een betonnen gewelf kwam naar beneden en de man raakte er onder bedolven. De hulpdiensten werden verwittigd en snelden ter plaatse. Zij bevrijdden de man, maar zijn toestand bleek al snel levensbedreigend. Hij werd naar het AZ Sint-Jan in Brugge overgebracht.

Ook het arbeidsauditoraat werd verwittigd. Zij zullen de precieze omstandigheden van het arbeidsongeval verder moeten onderzoeken.