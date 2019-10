Twee uur controleren, tien spoorlopers betrapt tijdens politieactie in Limburg

Diepenbeek - Infrabel, de politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad en Securail hebben woensdag verschillende controleacties uitgevoerd in Limburg. Aan het station van Diepenbeek betrapten ze in twee uur tijd maar liefst tien overtreders. Woensdag volgt nog een controle op een andere hotspot.

De eerste controleactie vond tussen 7.00 en 9.00 uur plaats aan de overweg van de Stationsstraat aan het station van Diepenbeek. Daarbij werden tien overtreders betrapt: vijf spoorlopers op de stopplaats aan het perron en vijf overtreders aan de overweg. De politie stelde verschillende processen-verbaal op.

Gecoördineerde actie

Spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel, de politie en Securail (de veiligheidsagenten van NMBS) zetten zwaar in op extra controles op de zogenaamde hotspots, waar er een verhoogd risico op spoorlopen is. Gedurende één maand maand vonden negentig controleacties verspreid over heel België plaats. De gecoördineerde actie ging op 9 september van start en komt met de controles in Limburg van woensdag ten einde.

“Iedere persoon die de verkeersregels niet respecteert, is er één te veel. Ondanks al onze campagnes en waarschuwingen, hebben mensen nog steeds geen geduld en respecteren ze bepaalde verkeersregels niet”, zegt Frédéric Petit, woordvoerder van Infrabel.

“Potentieel levensgevaarlijk”

Overtreders riskeren niet enkel hun leven, maar ook een zware boete en zelfs een gevangenisstraf. “Het zijn overtredingen die tot potentieel levensgevaarlijke situaties kunnen leiden”, aldus Petit. “Het is belangrijk dat we een signaal geven en dat er repressieve acties zijn om op te treden, mensen aan te spreken en indien nodig een proces-verbaal op te stellen.”

Tijdens de eerste 8 maanden van 2019 waren er in heel België 33 ongevallen aan overwegen waarbij 6 doden en 4 zwaargewonden vielen. In Limburg gebeurden in die periode 2 ongevallen aan overwegen: één in Diepenbeek en één in Overpelt.