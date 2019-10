Engeland smult van openlijke ruzie tussen WAG’s Coleen Rooney en Rebekah Vardy: van beste vriendinnen tot aartsrivalen

Het zit er bovenarms op tussen Coleen Rooney (33) en Rebekah Vardy (32), de voetbalvrouwen van Wayne Rooney (D.C. United, ex-Manchester United) en Jamie Vardy (Leicester City). De eerste beschuldigt de tweede van het “verkopen” van verhalen uit haar privéleven, maar de zwangere Rebekah ontkent in alle toonaarden.

Wie een rondje doet op de websites van de grootste Engelse nieuwssites en sociale media, kan er niet naast kijken. Heel het land is in de ban van de rel tussen “beste vriendinnen” Coleen en Rebekah. Mevrouw Rooney verdenkt namelijk mevrouw Vardy dat ze verhalen uit haar privéleven lekt aan de pers, meer bepaald aan The Sun.

Het bewijs? Verzonnen verhalen op haar Instagram. Zo zette Coleen naar eigen zeggen op haar Stories dat haar kelder was ondergelopen. Daarbij blokkeerde ze al haar volgers van het bekijken van haar verhaal. Buiten eentje: Rebekah Vardy. De Britse krant The Sun publiceerde vervolgens het nieuwtje en dus trok mevrouw Rooney de volgens haar enige mogelijke conclusie: Rebekah is het lek en verraadt haar al jaren. Ze uitte vervolgens haar ongenoegen op sociale media.

This has been a burden in my life for a few years now and finally I have got to the bottom of it...... pic.twitter.com/0YqJAoXuK1 — Coleen Rooney (@ColeenRoo) October 9, 2019

“Jarenlang heeft iemand die ik vertrouwde en mijn persoonlijke Instagram-account volgde privéberichten en -verhalen richting The Sun gelekt”, aldus Coleen Rooney. “Er is zoveel informatie over mij, mijn vrienden en mijn familie aan hen gegeven zonder mijn toestemming of kennis. Na een lange zoektocht naar wie het zou kunnen zijn, om verschillende redenen, kreeg ik een vermoeden.”

Vervolgens doet ze uit de doeken hoe ze verschillende verhalen op haar Instagram zette die maar zichtbaar waren voor één volger. Die vervolgens in The Sun verschenen. “Zoals het verhaal over gendergelijkheid in Mexico, mijn terugkeer naar televisie en van mijn ondergelopen kelder. Het was moeilijk om dit voor mezelf te houden of er opmerkingen over te maken. Maar nu ben ik zeker. Ik heb een screenshot bewaard van de originele verhalen waar duidelijk te zien is dat slechts één account ze gezien had. Het is die van… Rebekah Vardy.”

Coleen Rooney (links) en Rebekah Vardy in betere tijden. Foto: BELGAIMAGE

“Erg overstuur”

Een reactie van Rebekah, momenteel op vakantie in Dubai, kon uiteraard niet uitblijven. Ook zij reageerde op sociale media (uiteraard) geschokt en benadrukte nog maar eens haar zwangere toestand: “Ik kan niet geloven dat ik dit moet schrijven want ik ben zwanger en op vakantie. Ik weet niet waarom ze dit doet. Ik moet nu juridisch advies inwinnen omdat ik zelf nu niet met deze stress kan omgaan nu ik zwanger ben.”

“Zoals ik je net aan de telefoon heb gezegd, wou ik dat je me had gebeld als je dacht dat ik zoiets deed. Ik spreek nooit met iemand over jou, zoals verschillende journalisten die me dat de voorbije jaren hebben gevraagd kunnen bevestigen. Als je dacht dat dit gebeurde, had je me dat kunnen vertellen en had ik mijn wachtwoorden kunnen veranderen om te zien of het zo zou stoppen”, klinkt het bij mevrouw Vardy.

“In de loop der jaren hebben verschillende mensen toegang gehad tot mijn insta en deze week ontdekte ik dat ik mensen volgde die ik niet kende of die ik zelf nooit heb gevolgd. Ik lach er niet mee maar ik heb het geld niet nodig, wat heb ik erbij te winnen als ik verhalen over jou zou verkopen? Ik had je erg graag Coleen, ik ben dan ook erg overstuur dat je ervoor gekozen hebt dit te doen, vooral nu ik hoogzwanger ben. ‘Ik walg er zelfs van dat ik moet ontkennen. Je had me meteen moeten bellen.”