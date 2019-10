AC Milan bevestigt Stefano Pioli als nieuwe coach, maar de fans willen hem al buiten

Stefano Pioli (53) is de nieuwe trainer van AC Milan. Hij ondertekende woensdag een contract voor twee jaar.

Pioli vervangt bij de Rossoneri zijn landgenoot Marco Giampaolo. Die kreeg dinsdag, na amper vier maanden in functie, de bons vanwege de tegenvallende resultaten. Milan staat voorlopig pas dertiende in de Serie A met drie zeges en vier nederlagen.

Pioli begon zijn trainerscarrière in 2003 bij Salernitana. Hij zat ook op de bank bij onder meer Bologna (2011-2014), Lazio Roma (2014-2016), Inter (2016-2017) en Fiorentina (2017-2019). Op 20 oktober debuteert Pioli in de thuismatch tegen Lecce.

#PioliOut

Al zal hij niet meteen ontvangen worden als een redder in nood. Op sociale media uitten de supporters van de achttienvoudige kampioen hun ongenoegen over de keuze van hun club. De hashtag ‘PioliOut’ was zelfs heel snel trending op Twitter. Ook op tweet met de officiële aankondiging verscheen de hashtag regelmatig.

En zo blijft het crisis én chaos bij Milan. De enige prijs sinds de titel in 2011 is de Italiaanse supercup in 2017. Dit seizoen moest het beter. Er werd een regeling getroffen met de UEFA: geen Europees voetbal in ruil voor een “OK” voor de financiën. Er kwam met Giampaolo een gerespecteerde nieuwe trainer en de jonge maar talentrijke kern werd aangevuld met beloftevolle spelers als Rafael Leao, Ismaël Bennacer en Theo Hernandez. In totaal gaf Milan de voorbije drie seizoenen overigens 482 miljoen euro uit aan nieuwe spelers.

Het resultaat is dus een dertiende plaats in de Serie A met amper negen punten: drie zeges en vier nederlagen, plus een doelsaldo van -3 (zes goals gescoord, negen tegen). Milan weet precies van geen hout meer pijlen te maken. Sinds Max Allegri in de winter van 2014 aan de deur werd gezet (na een 4-3-nederlaag in Sassuolo dankzij vier goals van Domenico Berardi), versleten de Rossoneri al zeven trainers: Clarence Seedorf, Filippo Inzaghi, Sinisa Mihajlovic, Cristian Brocchi, Vincenzo Montella, Gennaro Gattuso en nu dus Marco Giampaolo.