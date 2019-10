Al zeker twee doden bij schietpartij aan Duitse synagoge op joodse feestdag: één verdachte opgepakt, politie blijft waakzaam

Bij een schietpartij in het Duitse Halle, nabij Leipzig, zijn minstens twee mensen om het leven gekomen. Een man zou er, uitgerekend op de joodse feestdag Jom Kippoer, aan een synagoge met een machinegeweer om zich heen hebben geschoten. De politie heeft één verdachte opgepakt maar vraagt de inwoners om waakzaam te blijven, want er zouden nog andere daders kunnen zijn.

Een man wilde kort na 12 uur een synagoge in de Humboldtstraße in Halle binnendringen. Toen dat niet meteen lukte, zou hij met een machinegeweer om zich heen hebben geschoten. Daarbij zijn al zeker twee doden gevallen, waaronder een toevallige passante, en raakten meerdere mensen gewond. Dat bevestigt de politie.

Vervolgens zou er ook een granaat geworpen zijn naar een nabijgelegen joods kerkhof en zou er ook een incident geweest zijn in een pitazaak. Ook in Landsberg, een gemeente die grenst aan Halle, zijn schoten gelost.

Verdachte opgepakt

De politie kwam massaal ter plaatse. “Gelieve thuis te blijven of een veilige plaats te vinden”, roept die de bewoners via Twitter op. Alle beschikbare agenten van de deelstaat Saksen zijn opgeroepen, omdat de autoriteiten uitgaan van een “speciale situatie”, lees: een mogelijke terreuraanslag. Het is vandaag Jom Kippoer, de belangrijkste joodse feestdag. Het station van Halle is uit voorzorg voorlopig al volledig afgesloten.

Volgens getuigen zijn de daders gevlucht met de auto. Eén verdachte kon al opgepakt worden door de politie. Toch vraagt die alle inwoners nog steeds om waakzaam te blijven. Er is sprake van drie daders, maar dat is nog niet zeker en de politie wil geen risico’s nemen. Volgens getuigen zijn de daders met de wagen in de richting van Leipzig gevlucht, maar de Duitse krant Bild schrijft dan weer dat er twee daders te voet op de vlucht zijn geslagen.

Er zijn ook beelden opgedoken van een vermoedelijke dader.

Verband met huiszoekingen?

De Duitse politie voerde woensdagochtend huiszoekingen uit in vier deelstaten, naar aanleiding van 23 extreemrechtse dreigbrieven tegen onder meer moskeeën, islamitische centra, partijcentrales en persagentschappen, waarin gedreigd werd met aanslagen. Het is niet duidelijk of er een verband is met de schietpartij in Halle.

