Transmigranten die haven binnen zwommen krijgen zes maanden cel

Brugge - Twee Syrische transmigranten hebben in de Brugse rechtbank zes maanden cel gekregen voor het binnendringen van de Zeebrugse haven.

De twee probeerden in de nacht van 27 juli via de havengeul ongezien het havengebied binnen te zwemmen. Daar wilden ze in een vrachtwagen kruipen richting het Verenigd Koninkrijk. Maar aan hun hachelijke onderneming kwam een einde toen ze werden opgemerkt. Terwijl het duo uit het water werd gevist werd het scheepvaartverkeer even stilgelegd.

“Mijn cliënt is diep onder de indruk van wat er gebeurde. Maar hij zag echt geen andere uitweg. Hij beseft dat hij veel geluk heeft gehad”, stelde advocate Silke Brutin.