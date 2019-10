Luxecruise valt in het water: geplande bestemmingen geannuleerd, muf eten en riolering laat het afweten

Zo’n 2000 passagiers die een ‘mystieke reis naar de fjorden’ wilden maken op een luxueus cruiseschip, zijn in opstand gekomen tegen de bemanning. Ze betaalden 5500 euro om naar Noorwegen te varen met tussenstops in onder andere Frankrijk, Nederland en IJsland. Door “te veel wind” en slecht weer kwam daar echter niks van in huis. De woede brak helemaal los nadat de rederij weigerde geld terug te betalen. In plaats van een terugbetaling, kregen de reizigers een kortingsbon voor een volgende reis.

De passagiers waren een unieke reis naar de Noorse fjorden beloofd en hadden daar veel geld voor over. Voor de prijs van een ticket kregen ze ook een cruiseschip met zeventien restaurants, twaalf bars, een casino, kuuroord, fitnesscentrum en een waterpretpark. Bovendien zou het schip aanmeren in het Franse Le Havre, Amsterdam en steden in Noorwegen en IJsland.

In Frankrijk liep het al mis toen de schuit niet kon aanmeren in Le Havre door slecht weer en te veel wind. Ook in Amsterdam plaagden de weeromstandigheden het schip en de passagiers. Na drie lange dagen op het luxueus schip, meerde het uiteindelijk aan in Noorwegen. In een verlaten dorpje waar sinds september geen toeristen meer komen, en waar bovendien geen enkele fjord van dichtbij te bezichtigen is.

De misnoegde passagiers konden aan wal gaan, maar daar bleef het ook bij. Het dorpje was een spookstad geworden, er viel geen kruimel eten te vinden en hun zorgen verdrinken, konden de passagiers ook vergeten: alle cafés waren potdicht. Aan boord vielen de versnaperingen ook tegen: door de lange reis op zee kregen de toeristen enkel nog “muf” eten voorgeschoteld.

Belfast

Tot overmaat van ramp liet de riolering aan boord het afweten en kregen de passagiers te horen dat ze geen cent van de kostprijs van hun reis zouden terugzien. Van rederij Norwegian Cruise Line kregen ze enkel een bon voor 25 procent korting op hun volgende reis. Amerikaanse, Britse en Chinese passagiers eisen nu hun geld terug in video’s op sociale media. Ze kwamen in opstand op het schip. “Muiterij”, titelt de Britse pers.

Uiteindelijk voer het schip naar Belfast, waar talloze passagiers ontevreden aan wal gingen om hun eigen weg terug naar Londen te zoeken. Norwegian Cruise Line blijft erbij dat enkele bestemmingen moesten worden geannuleerd door het slechte weer, maar gaf geen bijkomende informatie over de situatie aan boord.

bekijk ook

Bemanningslid cruiseschip lacht laatkomers per ongeluk vierkant uit

Passagiers juichen luidkeels (en sarcastisch) voor laatkomers die cruiseschip 20 minuten ophouden