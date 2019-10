Erdogan kondigt begin oorlog met Koerden aan via Twitter: “Inval is begonnen”

De inval van het Turkse leger in net noordoosten van Syrië is officieel begonnen. Dat bevestigt Turks president Erdogan. “We willen vrede brengen in de regio door de lokale gemeenschappen te bevrijden van terroristen”, zegt hij op Twitter.

De aanvoer van Turks materieel en troepen is voltooid en een deel van de grensmuur in het noordoosten van Syrië is gesloopt, volgens een hoge Turkse functionaris. Volgens CNN Turk zijn er in de Syrische stad Ras al Ain, in het noordoosten van het land, meerdere explosies gehoord. Bewoners spreken ook van overvliegende gevechtstoestellen. Die zouden volgens lokale media opgestegen zijn in de Turkse stad Ceylanpinar.

Niet veel later kwam de officiële bevestiging van president Tayyip Erdogan. En in moderne tijden wordt de start van een oorlog aangekondigd met een bericht op Twitter. “Onze militaire operatie in Syrië, zij aan zij met het nationale Syrische leger, is begonnen.” Erdogans bericht kreeg de hashtag “OperationPeaceSpring” mee.

Trump net buiten, Erdogan meteen binnen

Meteen het startsein voor een oorlog tegen de strijders van de Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG), amper enkele dagen na de aankondiging van Amerikaans president Donald Trump dat de Amerikaanse militairen “eindelijk huiswaarts keren.” Het kwam Trump op een golf van verontwaardiging te staan, zelfs van sommige van zijn eigen bondgenoten.

Erdogan geeft op Twitter aan dat het doel van de oorlog tegen de Koerden is om een “veiligheidszone” te creëren waar ook deels de 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen - momenteel op Turks grondgebied - heen kunnen. “Onze missie is om te verhinderen dat er een terroristische corridor komt aan onze grens”, aldus Erdogan. “We willen vrede brengen in de regio, de grenzen van het Syrische grondgebied herstellen en de lokale gemeenschappen bevrijden van terroristen.” De rest van de wereld houdt de komende dagen en weken de adem in.