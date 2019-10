Groothertogin is buiten strijd en kan Filip en Mathilde niet ontvangen tijdens staatsbezoek

De Luxemburgse groothertogin María Teresa (63) laat verstek gaan voor het staatsbezoek dat koning Filip en koningin Mathilde volgende week aan haar land zullen brengen. Ze moet revalideren na een operatie. Ze laat zich vervangen door haar Belgische schoondochter.

María Teresa liep enige tijd geleden een knieblessure op en moest op advies van haar dokters dinsdag een operatie ondergaan. Daardoor is ze enkele weken buiten strijd. Uitgerekend wanneer Filip en Mathilde langskomen, volgende dinsdag, woensdag en donderdag.

Mathilde en Stéphanie. Foto: Belga

Buiten gezamenlijke activiteiten van de vorstenparen, zoals het staatsbanket op het paleis en een boottocht, zou groothertogin María Teresa aparte uitstapjes doen met koningin Mathilde. Terwijl gastheer groothertog Henri gelijktijdig activiteiten onderneemt met koning Filip.

Erfgroothertogin Stéphanie (35) zal haar revaliderende schoonmoeder vervangen, zo vernam onze redactie. Zij is een Belgische gravin – haar roots liggen in Henegouwen – die getrouwd is met de troonopvolger, erfgroothertog Guillaume. Zij wordt dus de volgende groothertogin.

Stéphanie komt overgevlogen uit Londen, waar ze sinds een jaar woont met haar echtgenoot. Guillaume volgt er een postuniversitaire studie in internationale betrekkingen, geopolitiek en management. Het is onderdeel van de voorbereiding op zijn toekomstige rol als staatshoofd. Stéphanie maakt van de gelegenheid gebruik om kunstgeschiedenis te studeren aan het hoogaangeschreven Sotheby’s Institute.

Het staatsbezoek wordt trouwens ook een familievisite. Groothertog Henri is een neef van koning Filip. Zijn moeder is wijlen groothertogin Josephine Charlotte, ook prinses van België en oudere zus van koningen Boudewijn en Albert II. Filip en Henri hadden koning Leopold III en koningin Astrid als grootouders.