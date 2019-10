Dries Van Langenhove stopt (voorlopig) met studeren

Dries Van Langenhove zal zijn rechtenstudies voorlopig niet afmaken. Het federaal parlementslid schrijft zich niet in aan de KU Leuven of een andere universiteit tot het gerechtelijk onderzoek is afgerond. Aan de KU Leuven zou Van Langenhove een aantal bijkomende vakken moeten volgen om zijn licentiaat te behalen, “wat niet combineerbaar is met mijn werkzaamheden”, zegt hij.

Van Langenhove moet zijn thesis nog indienen als hij zijn licentiaat in de rechten wil behalen, maar aan de UGent loopt een ordemaatregel die werd ingesteld na een ophefmakende reportage over de studentenvereniging Schild & Vrienden, die hij aan de UGent had opgericht. Zich opnieuw inschrijven aan die universiteit “heeft geen zin”, klinkt het.

Van Langenhove bekeek een overstap naar de KU Leuven maar zou daar nu van afzien omdat hij ook enkele bijkomende vakken moet volgen. Hij onderbreekt zijn studies tot na de afwikkeling van het gerechtelijk onderzoek dat is ingesteld na de bewuste reportage.

Dinsdag stond in Gent nog een lezing van Dries Van Langenhove gepland, georganiseerd door studentenvereniging KVHV. Maar door de ordemaatregel was die niet welkom in de universiteitsgebouwen. De studentenvereniging kondigde juridische stappen aan maar ziet daar nu van af, verneemt Belga woensdag.

