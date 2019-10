Bijna drie keer zoveel rijbewijzen ingetrokken tijdens flitsmarathon als tijdens vorige editie

Tijdens de flitsmarathon van de politie zijn ongeveer 1,2 miljoen bestuurders gecontroleerd. 30.604 van hen werden betrapt op te snel rijden. Van 181 mensen werd het rijbewijs ingetrokken, bijna drie keer zoveel als bij de vorige marathon.

De flitsmarathon vond plaats van dinsdag 8 oktober om 6 uur tot woensdag 9 oktober om 6 uur. De politie heeft gedurende die 24 uur 1,2 miljoen bestuurders gecontroleerd. 2,55 procent van die mensen - 30.604 bestuurders - werd betrapt op te snel rijden. Dat is een daling, want bij een vorige flitsmarathon waren het er nog 2,71 procent. Opvallend is wel dat ditmaal 181 rijbewijzen ingetrokken waren en vorige keer ‘slechts’ 65.

“De resultaten zijn dus gemengd: hoewel het percentage overtreders licht daalde, blijft een te groot aantal bestuurders de snelheidslimieten negeren”, klinkt het bij de federale politie, die benadrukt dat overdreven snelheid een van de grootste doodsoorzaken in het verkeer is. “Elke bestuurder die een snelheidsovertreding begaat, moet zich bewust zijn van de gevaren voor zijn of haar eigen veiligheid, maar ook voor die van de andere weggebruikers.”

“Met dit soort regelmatige en vooraf aangekondigde acties hopen we op lange termijn bij te dragen tot een mentaliteitswijziging bij hardleerse bestuurders. Het doel is onze wegen veiliger te maken en zo het aantal verkeersdoden terug te dringen”, klinkt het nog.