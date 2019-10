Wie op woonbonus jaagt, hoeft dit jaar nog niet te verhuizen: “De intentie volstaat”

Kersvers Vlaams begrotingsminister Matthias Diependaele (N-VA) beklemtoont dat wie nog snel een huis koopt om van de woonbonus te genieten, tegen het einde van het jaar nog niet definitief naar deze nieuwe woonst moet zijn verhuisd. Daarover was onduidelijkheid gerezen, onder andere door een communicatie van de Vlaamse Belastingdienst.

Sowieso is het al een huzarenstukje voor huizenkopers om de woonbonus vandaag nog binnen te halen. Het fiscale voordeel wordt op 1 januari afgeschaft en wie er nog van wil genieten, moet daarom voor 1 januari de aankoop- en kredietakte van zijn nieuwe woning rond hebben. Dat neemt in principe meer dan drie maanden tijd in beslag, aldus bankenfederatie Febelfin, die waarschuwde dat het nog weinig realistisch is om deze documenten voor eind dit jaar op zak te hebben.

Om het allemaal nog minder realistisch te maken, bleek uit overheidsteksten dat je als eigenaar tegen ten laatste 31 december je nieuwe huis “ook effectief moest bewonen” om helemaal in orde te zijn met de woonbonus. Dat zou het voor nieuwe huiseigenaars bijna compleet onmogelijk maken de bonus in de wacht te slepen. Maar Vlaams begrotingsminister Matthias Diependaele nuanceert. “Voor wie al in Vlaanderen woont, volstaat de intentie om te verhuizen”, aldus de minister aan de zakenkrant De Tijd.

Vandaag raakte trouwens bekend dat wie een woning via een notaris koopt wel nog grote kans maakt op de woonbonus. Bij openbare verkopen beschikt de notaris immers op dat moment al over het volledige verkoopdossier met alle benodigde attesten, waardoor heel wat tijd wordt uitgespaard om de verkoop definitief af te handelen. Hetzelfde geldt voor wie een huis koopt via Biddit, het online verkoopplatform van de Belgische notarissen.

