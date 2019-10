“Wij staan achter jou”: het zinnetje dat geen trainer wil horen (en Stijn Vreven is daarvan het laatste voorbeeld)

Stijn Vreven is sinds vandaag trainer van Beerschot af. En dat is best opvallend wetende dat zijn voorzitter Francis Vrancken nog geen drie weken geleden verklaarde dat de coach “zeker tot het einde van het seizoen” bij de club actief zou blijven. Openlijke woorden van steun leiden ironisch genoeg vaak tot een snel ontslag. Hoe komt dat toch? “Het is gewoon verstandiger om positieve taal te spreken”, klinkt het.