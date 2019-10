Wat kan je doen als iemand hulp nodig heeft, en kan je zelf de rekening krijgen als je de hulpdiensten verwittigt?

Wie de 112 belt omdat hij iemand ziet liggen op de openbare weg, zal nadien nooit iets verweten worden wanneer blijkt dat het toch allemaal niet zo erg was. “De 112 bellen is het minste wat je kan doen”, zeggen spoedartsen, nadat in Kortrijk een man overleed die door niemand geholpen werd. Maar wat kan je nog doen om iemand veilig hulp te bieden?