Paniek na schietpartij in Duitsland: “Het is hier echt chaos. We durven zelfs niet uit het raam te kijken”

Bij een schietpartij in het Oost-Duitse Halle zijn woensdagmiddag twee doden gevallen. Daders probeerden tevergeefs een synagoge binnen te vallen en begonnen op omstaanders te schieten. De politie kon voorlopig één verdachte oppakken. Een motief is er nog niet. Inwoners beleven bange uren. “Het is chaos. We durven niet uit het raam te kijken.”

De Oost-Duitse stad Halle is woensdagmiddag kort na 12 uur opgeschrikt door een schietpartij waarbij meerdere daders het vuur openden aan een synagoge in de Humboltstraße. Ze zouden geprobeerd hebben, uitgerekend op de joodse feestdag Jom Kippoer, de synagoge binnen te dringen. Toen dat niet lukte, begonnen ze op ramen en vensters te schieten. Daarbij vielen minstens twee doden. De politie kon al één verdachte oppakken, de anderen konden in een auto vluchten. Het motief is voorlopig nog niet duidelijk.

Chaos

Cameraman Andreas Splett woont in de Humboltstraße in Halle en kon videobeelden maken van één van de daders. Zijn vrouw vertelt: “Om 12 uur hoorden we lawaai in de straat. We dachten eerst dat het herrieschoppers waren, maar toen hoorden we schoten. Voor ons huis, maar ook in de Turkse kebabzaak in het gebouw naast ons”, zegt ze. In die kebabzaak zou volgens de politie één man overleden zijn.

“We weten eigenlijk helemaal niet wat er gebeurd is. Het is hier echt chaos. De telefoon gaat constant. We hoorden net op de tv dat ze één man hebben kunnen oppakken.” Volgens de vrouw zat de synagoge in de straat al helemaal vol voor de joodse feestdag, maar waren er ook nog steeds mensen onderweg. “We weten niet of het een terreurdaad is, we weten niet of het een rechts-extremist is of niet. Wij hebben maar één dader gezien. Hij was lukraak in het rond aan het schieten.

Hij leek niet echt op zoek naar specifieke personen. Op een bepaald moment stapte hij in de auto en reed een paar meter verder. Maar toen stapte hij weer uit en begon hij opnieuw te schieten. Daarna reed hij weer verder en stapte hij weer uit om te schieten. Dat heeft hij enkele keren gedaan”, zegt ze.

Angst

De bewoners van de Humboltstraße, maar ook op andere plekken in de stad, worden gevraagd binnen te blijven.

“We mogen niet uit het raam kijken en moeten wegblijven van deuren. Ik kan niet zeggen wat er nu buiten gebeurt. Ik weet niet of er veel politie op straat is. Ik durf echt niet uit het raam te kijken.”

