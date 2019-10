Wel verhoogde waakzaamheid, geen extra manschappen voor joodse gemeenschap in Antwerpen

Antwerpen - Het crisiscentrum vraagt extra waakzaamheid voor de joodse gemeenschap in Antwerpen, maar het dreigingsniveau gaat niet omhoog naar aanleiding van de schietpartij in het Duitse Halle. Voor de joodse gemeenschap in Antwerpen geldt nog altijd dreigingsniveau 3.

Bij de schietpartij in Halle, in de deelstaat Sachsen-Anhalt, vielen zeker twee doden. Volgens lokale media vond het incident plaats nabij een synagoge. Of het om een terreurdaad gaat, is nog niet duidelijk.

In Antwerpen gaat het dreigingsniveau niet omhoog. In januari 2018 verlaagde het OCAD, oftewel het ‘Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging’, dat dreigingsniveau in ons land naar 2, wat betekent dat een aanslag ‘weinig waarschijnlijk’ is. Voor de joodse gemeenschap in Antwerpen bleef dat niveau op 3.

“Dat wil zeggen dat er al extra middelen worden ingezet”, zegt Willem Migom van de Antwerpse politie. “Er worden op dit moment niet nog extra manschappen ingezet.”

Het crisiscentrum van Binnenlandse Zaken vraagt wel om extra waakzaamheid. “Daar houdt de politie vanzelfsprekend rekening mee”, aldus Migom.