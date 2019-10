Kippenworst teruggeroepen wegens listeriabesmetting, maar geen link met Offerman

Producent Beyco heeft de kippenworsten “Tavuk Sosis” van het merk Fulya teruggeroepen van bij de consumenten omdat er mogelijk sprake is van een listeriabesmetting. Dat melden de producent en het Belgische Voedselagentschap FAVV woensdag. Er is echter geen link met de eerdere listeriabesmetttingen: het vlees is niet afkomstig van het Nederlandse bedrijf Offerman.

De terugroepingsactie volgt op een melding via het Europese waarschuwingssysteem RASFF. Daaruit blijkt dat mogelijk sprake is van een listeriabesmetting bij de kippenworsten in conservenblik die verkocht worden onder de naam “Tavuk Sosis”.

De worsten worden sinds dinsdag te koop aangeboden onder het merk Fulya, in een blik met een inhoud van 550 gram. Het product bevat de code DE EV203 EG en heeft 23/08/2020 als vervaldatum. De kippenworsten worden in zowat 120 voedingswinkels in België verkocht.

Beyco vraagt haar klanten om dit product niet te consumeren en het terug te brengen naar het verkooppunt, waar het wordt terugbetaald.

Consumenten kunnen voor meer informatie terecht bij producent Beyco, op het telefoonnummer 011-63.53.44 of het e-mailadres info@beyco.be.