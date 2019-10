Donor gevonden voor Miguel Van Damme (26): “Ik ben vastberaden: ik word opnieuw profvoetballer”

Er is een donor gevonden voor Miguel Van Damme, de doelman van Cercle Brugge. En dat betekent voor het eerst een beetje licht aan het einde van de tunnel. “Ik kan nu de laatste rechte lijn in gaan. En ik ben vastberaden: ik word opnieuw profvoetballer.”

Goed nieuws voor Miguel Van Damme (26), de doelman van Cercle Brugge. Hij vecht al voor de tweede keer tegen leukemie, maar nu is er een donor voor hem gevonden. “Vroeger bedoelde ik iets helemaal anders toen ik over een “match” sprak. Maar die hebben ze nu dus effectief gevonden. Een honderd procent match”, zegt hij, vanop zijn ziekenhuisbed in quarantaine.

Van de hel naar de hemel en terug naar de hel. Het verhaal van de jonge doelman uit Zerkegem (Jabbeke) leest bijna als een boek. In 2016 was hij eerste keeper bij Cercle Brugge. Maar bij de fysieke en medische testen tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen werd leukemie bij hem vastgesteld. Een mokerslag voor de sportman en het begin van zijn eerste strijd tegen de ziekte.

Wereldwijde zoektocht

Van Damme knokte terug en ging uiteindelijk weer aan het trainen. Hij was reservedoelman toen Cercle Brugge in 2018 de promotie naar eerste klasse versierde en keepte het seizoen erna zelfs twee wedstrijden in Play-off 2. Alles leek opnieuw mee te zitten. Hij kreeg een nieuw contract en vertrok na het seizoen met zijn vrouw op huwelijksreis naar het Griekse Kos, maar daar keerde zijn geluk opnieuw. Zijn zicht verminderde en hij deed bijna niets anders dan slapen. Eenmaal thuis was het verdict opnieuw bikkelhard: opnieuw leukemie, deze keer in zijn ruggenmerg en hersenvocht.

Wat volgde waren opnieuw ruggenmergpuncties en bestralingen. En een wereldwijde zoektocht naar een geschikte donor. En die kan lang duren. Maar vier maanden na het slechte nieuws is er toch opnieuw wat hoop voor Van Damme. De dokters vonden namelijk een geschikte donor. “Het gaat om een “10/10” match. Ze hadden er zelfs twee en hebben dan nog de beste genomen. Beter kan dus eigenlijk niet. Maar dan nog is er geen absolute garantie”, zegt hij.

Quarantaine

Woensdag ondergaat de doelman de transplantatie. Die zal op zich maar een kwartier duren, maar de weken erna worden cruciaal. “De kans bestaat namelijk nog steeds dat mijn lichaam lichaamsvreemde cellen afstoot. Al zijn de voortekenen op zich wel gunstig.” De doelman ligt momenteel in quarantaine omdat zijn immuniteit zeer laag is door de bestraling. Die moet hij de komende week wel nog krijgen om de slechte stamcellen uit zijn beenmerg te verwijderen en zo plaats te maken voor de donorcellen. En ook na de transplantatie moet hij nog een maand in quarantaine blijven. “Daarna zou ik een lichte quarantaine thuis mogen doen. Maar hoe dan ook zal ik van zeer kortbij opgevolgd worden. Om zeker te zijn dat er geen afstoting is.”

De doelman vertelt het allemaal met kordate stem. Nu en dan zelfs met een lach. Hij is vastberaden. Om te genezen én om ooit weer profvoetballer te zijn. “Ik heb nu nog een contract met een optiejaar bij Cercle. Ik hoop dat ik in januari of februari opnieuw sportieve doelen zal kunnen stellen. Ik volg de sportieve prestaties uiteraard wel, maar ik moet me nu wel op mezelf concentreren. Al is het wel frustrerend om te merken dat het niet goed gaat.”