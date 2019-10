Zlatan heeft eigen “Vrijheidsbeeld” in Zweden, maar wordt op de vingers getikt door lokale politie

Zlatan Ibrahimovic heeft net als vele grote voetbalhelden een standbeeld mogen onthullen met zijn eigen beeltenis. Het standbeeld staat in het Zweedse Malmö, de stad waar Zlatan groot werd. Hij werd meteen ook terecht gewezen door de lokale politie.

De spits staat al vierend met zijn armen in de lucht afgebeeld. “Het standbeeld is een symbool dat alles mogelijk is, het zal inspirerend zijn voor iedereen”, aldus de vedette.

“Sommige spelers krijgen trofeeën, anderen krijgen standbeelden en sommigen krijgen ze allebei. Ik ben er heel trots op. Het toont aan dat ik iets heb bereikt, wat niemand anders kon”, stelde hij in zijn gekende stijl. “Dit is het grootste dat je kan ontvangen, zeker als het in je eigen stad wordt geplaatst. Als je naar New York komt, dan heb je het Vrijheidsbeeld. Als je naar Zweden komt, dan heb je het standbeeld van Zlatan.”

De spits van LA Galaxy nam de tijd voor heel wat selfies. Foto: AFP

Het standbeeld van de LA Galaxy-aanvaller, die in het verleden onder meer voor Barcelona, Manchester United, Juventus, Paris Saint-Germain en Inter Milaan speelde, staat naast het stadion van Malmö. Het bronzen monument is 2,7 meter lang en weegt 500 kg. Bij de huldiging liet Ibrahimovic weten dat hij zal voetballen zolang hij fit is. “Ik zie niet veel andere 38-jarige spelers doen wat ik doe en voorlopig voel ik me nog altijd top”.

Maar Zlatan zou Zlatan niet zijn als hij daar een schepje bovenop deed. De spits nodigde op Twitter alle jongeren van Malmö uit om gratis naar de onthulling te komen. Alleen: dat event vond plaats in de namiddag. Kinderen mochten van Zlatan dus een namiddagje vrij nemen van school, klonk het.

Malmö/Sverige Vi ses imorgon, tisdag kl 15.00 på Malmö stadion för avtäckning av statyn. Zlatan ger ledigt till alla ungdomar från malmö skolor att delta under ceremonin! — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) October 7, 2019

De lokale politie nam zelfs de tijd om te reageren op de oproep van de grootste Zweedse voetballer aller tijden. “ Ibrahimovic heeft niet de bevoegdheid om deze maatregel te nemen, waardoor de oproep niet serieus dient te worden genomen”, klinkt het streng.