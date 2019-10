Koning van de camouflage: fascinerende beelden tonen hoe octopus zijn prooien voor de gek houdt

De vakantie van een Tsjech in het Egyptische Marsa Alam werd dankzij deze octopus onvergetelijk. De toerist kon vorige maand filmen hoe het dier op geheel eigen wijze op jacht ging naar voedsel in de Rode Zee. Zijn huid helpt daar wonderwel bij. Zo beschikt de octopus over speciale pigmentcellen waarmee het zoals een kameleon van kleur kan veranderen. Een erg welgekomen trucje dat vooral in de buurt van koraalriffen zijn nut bewijst.