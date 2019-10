Rebellerende partijgenoten dwingen Britse premier Boris Johnson tot nieuwe bocht

Boris Johnson heeft alweer een nieuwe bocht genomen. Oorspronkelijk was de strategie van de Britse premier om bij de vervroegde verkiezingen campagne te voeren met een no deal Brexit. Op die manier zou hij stemmen kunnen inpikken van de Brexit Party van Nigel Farage. Die piste heeft hij moeten verlaten, nadat meer dan 50 conservatieve parlementsleden ermee gedreigd hadden in dat geval de Tories de rug toe te keren. Ook meerdere leden van zijn verdeelde regering hadden laten weten te zullen opstappen als dat gebeurde.

Dat wil niet zeggen dat Johnson een exit zonder akkoord laat vallen, wel dat het niet zijn enige campagnepunt zal zijn. De kans is nagenoeg nihil dat er nog een akkoord komt voor 31 oktober. Brexi-onderhandelaar Michel Barnier maakte in het Europees Parlement van het Britse voorstel voor de Ierse grenskwestie op een beleefde manier brandhout al sloot hij – even diplomatisch – een last minute akkoord niet helemaal uit.

Jean-Claude Juncker deed vervolgens hetzelfde en herhaalde dat het Londen vooral te doen is om de zwartepiet door te schuiven naar de EU als er geen akkoord komt.

