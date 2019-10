Dries Mertens over zijn toekomst: “Naar China of België? Ik denk het niet”

Dries Mertens heeft in een interview met het Franstalige RTBF in zijn kaarten voor de toekomst laten kijken. De Rode Duivel, einde contract bij SSC Napoli, denkt er niet aan om exotische voetbalbestemmingen op te zoeken of naar België terug te keren.

Mertens is al zeven jaar speler van Napoli. De Leuvenaar voelt zich dan ook steeds meer Italiaan, geeft hij grif toe aan de Waalse journalist Erik Libois. Ook al is hij eind juni 2020 einde contract in het Calcio; zijn boodschap is glashelder. “Ik zou niet liever willen dan bij Napoli blijven”, opent hij. “Ik kan er echter niet veel over zeggen. Ik ben Belg, maar voel me steeds meer Italiaan. Ik heb de Italiaanse levensstijl omarmd: veel buiten zijn, de zon, de terrasjes en de pasta… Toen ik in Genk was voor het Europa League-duel regende het pijpenstelen en was het bijzonder koud. Mijn ploegmakkers lachten met mij toen ik zei dat het best leuk wonen is in België.” Hij ziet zichzelf ook niet tekenen voor een andere Italiaanse club. “Dat zou me bizar lijken, want ik ben mezelf in Napels.”

Op training met Batshuayi en de andere Duivels. Foto: Photo News

2020 wordt sowieso een belangrijk jaar voor Mertens: eerst het EK, daarna misschien een andere omgeving. “Ik ga alleszins niet naar China of Qatar. Ik wil zo lang mogelijk aan de top spelen. Een terugkeer naar België op het einde van mijn carrière? Dat zie ik niet snel gebeuren. Ik ben uiteindelijk trots op mijn parcours in Italië, in een tactische competitie als de Serie A. Ook al is die de voorbije jaren offensiever geworden. Het is eigenlijk bizar: ik werd vaak verteld dat het technische Spaanse voetbal me zou moeten liggen. Maar ik heb nog nooit een Spaans bod ontvangen. Maar goed: ik heb nog geen seconde spijt gehad van mijn beslissing om te tekenen voor Napoli.”