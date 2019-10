Moeder en dochter lichtten stelselmatig 150 slachtoffers op voor miljoen euro, maar tonen geen enkel berouw

Knokke-Heist - Carine B. en dochter Sherlyn D. moesten gisteren voor de rechter verschijnen voor het oplichten van meer dan 150 slachtoffers. Het duo maakte zo ruim één miljoen euro buit.

De puinhoop die Carine B. (45) en dochter Sherlyn D. (24) uit Knokke-Heist aan de kust achterlieten, valt nauwelijks te overzien. Moeder en dochter kregen gisteren te horen dat ze vijf jaar riskeren wegens schriftvervalsing, bedrieglijk onvermogen, het doen verdwijnen van in beslag genomen goederen en een hele reeks oplichtingen. De twee opereerden meestal samen. Via hun immobiliënkantoor stak het duo stelselmatig voorschotten op de aankoop van appartementen in eigen zak. Waarna ze hun zaak failliet lieten gaan. Hetzelfde deden ze met hun kapperszaak, hun chocoladewinkel en hun restaurant. Ze lieten daarmee een enorm aantal onbetaalde werknemers en aannemers achter. Op tweedehandssites verkochten ze bovendien tal van fictieve spullen.

In de Brugse rechtbank gisteren vertelden de twee dat ze financieel aan de grond zouden zitten, maar dat geloofde niemand. Het duo toonde geen schuldbesef of schaamte. Carine B., intussen al aan haar zevende advocaat toe, betwist nog steeds het grootste deel van de feiten en beweert dat ze niet handelde vanuit een crimineel opzet. Zij verscheen aangehouden voor het proces. Dat ze zolang in voorhechtenis zit, is evenwel uitzonderlijk. Haar dochter zat dit voorjaar meerdere maanden in de cel.

Dertig van de ruim 150 slachtoffers telden zich gisteren burgerlijke partij. Sommigen onder hen werden voor liefst 100.000 euro opgelicht. Uitspraak volgt later deze maand.