Signeersessie rapper Josylvio in Antwerpse Mediamarkt loopt uit de hand

Antwerpen - Een signeersessie van de Nederlandse rapper Josylvio in de Mediamarkt op de De Keyserlei is woensdagmiddag uit de hand gelopen. De politie moest ter plaatse komen en de winkel sloot vroegtijdig de deuren.

De Nederlandse rapper Josylvio (27) kwam woensdagmiddag om 16 uur signeren in de vestiging van multimediaketen Mediamarkt op de De Keyserlei in Antwerpen. De signeersessie liep volledig uit de hand, zo blijkt uit videobeelden die een lezer van Gazet van Antwerpen maakte. Op de beelden is te zien hoe spullen door de winkel gegooid worden door verschillende jongeren. Nadien blijven de rekken halfleeg achter, de grond is bezaaid met spelletjes.

“Er waren een vierhonderdtal geïnteresseerden op de signeersessie afgekomen”, zegt Janick De Saedeleer van Mediamarkt. “Alles was klaar en voorbereid zoals we dat honderden keren per jaar in onze winkels doen. Alles verliep aanvankelijk ook rustig en zonder problemen, tot er een paar amokmakers zijn opgedoken.” Die begonnen volgens Mediamarkt te gooien met chips en te duwen en trekken.

Rapper Josylvio Foto: rr

Winkel gesloten

De situatie dreigde te ontsporen en Mediamarkt besliste de politie ter plaatse te roepen. “Onze aanwezigheid heeft de rust snel doen wederkeren”, zegt woordvoerder Willem Migom van de politiezone Antwerpen. “We hebben niemand bestuurlijk moeten aanhouden.”

De politie raadde Mediamarkt wel aan de deuren te sluiten voor de rest van de dag. “We hebben samen met de politie beslist de winkel te sluiten, voor de veiligheid”, zegt De Saedeleer.

Volgens een getuige werden in de chaos ook verschillende PlayStation-spelletjes ontvreemd. “We bekijken nog of er iets gestolen werd”, besluit De Saedeleer.

Bekende rapper

Rapper Josylvio reageerde via sociale media ondertussen ook zelf op de chaos tijdens zijn signeersessie. “Er was een hele chaos, dat was jammer”, zegt hij op Instagram. “Ik mocht niet meer naar beneden om handtekeningen uit de delen en op de foto te gaan. Ik maak dit nog goed voor Antwerpen.”

De naam van de rapper doet bij het grote publiek misschien geen belletje rinkelen maar bij zijn veelal jonge fans op sociale media is hij erg populair, met bijna 600.000 volgers op Instagram. De Nederlandse krant NRC omschreef hem in een recensie onlangs nog als ‘een van de meest productieve en succesvolle Nederlandse rappers van het moment’. Hij werkte al samen met bekende(re) namen als Boef, Ali B, Frenna, Kraantje Pappie en Sevn Alias.