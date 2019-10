Ex-vicepresident Joe Biden steunt afzetting Donald Trump

De Democratische ex-vicepresident Joe Biden, die kans maakt volgend jaar bij de presidentsverkiezingen de Democratische uitdager van de huidige Republikeinse president Donald Trump te worden, heeft zich woensdag voor het eerst achter een afzetting van de bewoner van het Witte Huis geschaard.

“Met zijn woorden en zijn daden heeft president Trump zichzelf aangeklaagd”, aldus Biden.

“Terwijl de hele wereld en het Amerikaanse volk toekeken” heeft Donald Trump “de justitie gehinderd, dit land verraden, zijn eigen eedaflegging met voeten getreden”. Trump “heeft daden gesteld die afzettingswaard zijn”, vervolgde de vroegere vicepresdient.

“Om onze grondwet te vrijwaren, onze democratie, onze basis integriteit, moet hij (Trump) worden afgezet”, betoogde de vroegere adjunct van Barack Obama tijdens een campagnestop in de staat New Hampshire, één van de eersten waar er voorverkiezingen zijn.

“Onamerikaans”

Wat Trump heeft gedaan is “vals, onamerikaans en bedreigt de democratie in de VS”, kloeg de vroegere vicepresident. “Wij mogen hem daarmee niet laten wegkomen”.

“Donald Trump zal alles doen voor een herverkiezing, met inbegrip van het schenden van de grondslagen van democratie. Het is tegen de borst stotend en gevaarlijk, want het bedreigt onze democratie”, aldus nog Biden.

Nog volgens de Democraat verspreidt Trump alleen leugens over hem en zijn zoon Hunter.

“Pathetisch"

“Het is zo pathetisch te zien hoe Slaperige Joe Biden, die met zijn zoon, Hunter en ten koste van de Amerikaanse Belastingbetaler minstens twee landen miljoenen dollars lichter heeft gemaakt, tot mijn afzetting oproept - en ik deed niets verkeerd”, twitterde Donald Trump vrijwel meteen. “Joe’s Falende Campagne gaf hem geen andere keus”.

Nog volgens de president wil slechts een kwart van de bevolking zijn afzetting, wat “vrij weinig is rekening houdend met het volume aan verslaggeving door Fake News, maar vrij hoog rekening houdend met het feit dat ik NIETS verkeerd heb gedaan. Het is gewoon een voortzetting van het grootste Bedrog en Heksenjacht in de geschiedenis van ons Land”.