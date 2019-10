Petr Cech wordt opnieuw doelman… op het ijs

Petr Cech (39) stopte eind vorig seizoen met voetballen. De doelman met een lange carrière bij vooral Chelsea en Arsenal ging de geschiedenis in als één van de beste keepers aller tijden, maar trekt nu opnieuw keepershandschoenen aan. In het ijshockey.

Petr Cech, een Tsjech van 1m96 en bekend van zijn eeuwige helm na een blessure in 2007, kende een lange carrière als doelman. Hij vertegenwoordigde Chmel Blšany, Sparta Praag, Stade Rennais, Chelsea en Arsenal. Vooral bij Chelsea kende hij succes: hij speelde ruim driehonderd wedstrijden en werd pas na de komst van Thibaut Courtois richting de uitgang gewerkt. Daarna ging hij naar Arsenal, in wiens tenue hij dit voorjaar op pensioen ging. Vervolgens ging Cech aan de slag als technisch adviseur bij zijn vorige werkgever Chelsea.

Maar nu kiest de doelman voor een opvallende carrièrewending. Hij wordt doelman van een ijshockeyteam, Guildford Phoenix. Dat team speelt in de Engelse tweede ijshockeyklasse en de thuisbasis ligt niet zo ver buiten het centrum van Londen, waar Cech woont.

Voor eeuwig bekend als de doelman met de helm. Foto: AFP

“De transfer van Petr is geweldig voor Phoenix”, vertelt hoofdcoach Andy Hemmings op de website van de ploeg. “Hij is een hardwerkende topkerel. Ik kan niet wachten tot hij zijn debuut maakt.” Cech kan dit weekend al zijn debuut maken voor de Phoenix.

“Ik ben zo blij dat ik een kans krijg bij de Phoenix om matchritme op te doen”, aldus de Tsjech. “Ik hoop dat ik dit jonge team kan helpen om hun doelen te bereiken en zoveel mogelijk wedstrijden te winnen. Na twintig jaar professioneel voetbal is dit een prachtige ervaring voor mij om dit spelletje te spelen. Ik keek ernaar als kind en speelde het nog liever.” Ijshockey is in Tsjechië één van de populairste sporten.

Ook trofeeën op het ijs binnenkort? Foto: Photo News

Opgegroeid in het ijshockey-gekke Plzeň had de carrière van Cech er zelfs helemaal anders kunnen uitzien, vertelde hij al in 2016 aan ArsenalTV. “Ijshockey spelen was mijn eerste keuze”, klonk het toen al. “Maar omdat je alle materiaal zelf moeten kopen en dat best duur is, kwam het er nooit van. Bovendien zou ik constant van materiaal moeten veranderen omdat ik zo snel groeide. Mijn ouders konden die kost niet betalen. Mijn vader was slim en wist dat ik gelijk welke sport leuk zou vinden. Hij zag ijshockey en voetbal als gelijke en duwde me richting voetbal op mijn zesde. En uiteraard is gebleken dat ik dat zeer leuk vond.”