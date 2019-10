Infrabel vraagt ZEB om reclame met spoorlopende Tom Waes in te trekken: “Dit is heel ongelukkig”

Infrabel wil dat kledingketen ZEB de reclamebeelden intrekt van Tom Waes die over en langs de treinsporen loopt. De spoorinfrastructuurbeheerder heeft daarvoor al contact opgenomen met het bedrijf en met het management van de tv-figuur. “Dit is zeer ongelukkig”, klinkt het woensdag bij Infrabel.

Infrabel heeft de voorbije maand in heel België een negentigtal ‘flitsmarathons’ uitgevoerd, met strengere controles tegen spoorlopers en mensen die een gesloten overweg negeren. Volgens Infrabel is dat nodig omdat tijdens de eerste acht maanden van dit jaar al 489 meldingen binnenkwamen over mensen die over de sporen lopen. Er vielen in die periode ook drie doden en twee zwaargewonden door spoorlopen. Daarnaast waren er 33 ongevallen aan overwegen, waarbij zes doden en vier zwaargewonden vielen.

“We zetten heel veel in op sensibilisering. Het is dan spijtig en teleurstellend dat we aan het einde van zo’n campagne geconfronteerd worden met met die beelden van Tom Waes die over de sporen loopt. Dat is een slecht voorbeeld”, zegt Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit. “We hebben daarom vandaag (woensdag, nvdr.) contact opgenomen met het management van Tom Waes en met ZEB, met de vraag om de beelden te verwijderen.”

“We wachten nu op een reactie van de betrokkenen”, zegt Petit nog. “We hopen op een positief antwoord.”