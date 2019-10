Ongelofelijk maar waar: pony Black na vier maanden uitgemergeld teruggevonden

Adinkerke / De Panne - Ongelofelijk nieuws uit De Panne. Pony Black, die op 31 mei vermist raakte in een natuurreservaat, werd gisteren teruggevonden. Uitgemergeld, maar in goede gezondheid. “Dit is echt een mirakel”, zegt Stefaan Mergaert van manege De Drie Vijvers.

Het verhaal van de vermissing van de pony wordt zo eigenlijk nog mysterieuzer. Op 31 mei was een Waals gezin uit Dour met de pony op vakantie in De Panne. Noémie (14) was met haar pony vertrokken vanuit manege De Drie Vijvers voor een strandwandeling. De pony schrok plots op van een hond. Het meisje viel van haar paard, dat wegvluchtte in het 340 hectare grote natuurgebied De Westhoek. Er werd meteen een zoekactie gehouden, ook de dagen erna nog. Want een pony kon toch niet zomaar verdwijnen? Vrijwilligers, politie, brandweer, een helikopter, sportvliegtuigje en zowaar een waarzegster leverden steun. Maar van Black was geen spoor. Het gezin trok na enkele dagen bedroefd huiswaarts.

Teugels en zadel verdwenen

Woensdagmiddag kwam de grote verrassing. “Een wandelaar in het natuurgebied had mij opgebeld”, zegt Stefaan Mergaert. “Hij had plots een pony zien staan naast het wandelpad en dacht dat het Black was. Dat geloofde ik niet: dat kán toch niet? Maar ik ging meteen ter plaatse en warempel: daar stond Black. Uitgemergeld, wat angstig en schuw en vol teken, maar voorts oké. Dat is echt niet te geloven. Hoe kan zo’n pony vier maanden overleven in het wild? In een zeer droog natuurreservaat dan nog? Dit roept zeer veel vragen op, maar die vragen waren er ook al bij de verdwijning. Hoe kon die pony zo opeens verdwijnen en waarom leverden al die zoekacties niets op? Want er werd in al die tijd géén enkel spoor van een pony, zelfs geen afdruk, waargenomen. De teugels en het zadel zijn verdwenen, ook dat is vreemd. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Maar uiteraard is de afloop fantastisch nieuws. De waarheid zullen we allicht nooit kennen, maar daar hebben die mensen uit Dour nu even geen boodschap aan.”

Dolgelukkig

Noémie en haar mama zijn meteen naar De Panne gereden en haalden Black op. De pony was intussen ondergebracht in de privé- stal van buren van De Drie Vijvers. Daar kreeg het dier onmiddellijk een medische check-up door een dierenarts en werd het sterk genoeg bevonden om al terug naar Dour te reizen.

“Uiteraard was Noémie door het dolle heen. Dat meisje was dolgelukkig toen ze Black terug zag. En uiteraard delen wij allen in haar vreugde”, besluit Mergaert.