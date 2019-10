Nog eens 25 vrouwen beschuldigen president Donald Trump van ongewenst seksueel contact

In een nieuw boek beschuldigen talrijke vrouwen de Amerikaanse president Donald Trump van ongewenst seksueel contact of ongepast gedrag. Dit heeft de Britse krant The Independent woensdag gemeld.

Het gaat om het boek All the President’s Women: Donald Trump and the Making of a Predator van Barry Levine en Monique El-Faizy. Zij hebben meer dan honderd vrouwen uit het leven van de miljardair geïnterviewd.

Van die vrouwen klagen 26 over “ongewenst seksueel gedrag”, terwijl er 43 meldingen zijn van ongepast gedrag.

Trump ontkent reeds lang alle beschuldigingen van ongepast seksueel gedrag en heeft frequent geprobeerd vrouwen te ondermijnen die met details omtrent misbruik en ongewenste aanrakingen naar voren kwamen, aldus The Independent.