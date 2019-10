Ziekelijke jaloezie eindigt in steekpartij: dader krijgt 30 maanden cel met uitstel

Eeklo - Een ziekelijke jaloezie tussen twee jonge vrouwen eindigde drie jaar geleden met een drieste steekpartij in Eeklo. De beklaagden – “rivaliserende clans” volgens de rechtbank – zijn woensdag veroordeeld tot een straf gaande van opschorting tot dertig maanden cel met uitstel.

Op de Markt in Eeklo werden op 14 september 2016 om 17 uur alleen slagen verkocht. Daar kunnen vele Eeklonaren over getuigen. Wat begon als een vechtpartij tussen twee jonge vrouwen ontaardde al snel in een ware veldslag toen hun vriendjes, vrienden en familie er zich mee moeiden.

Kort daarvoor had een van de vrouwen de andere nog verwond met een mes. Het trieste hoogtepunt van het gewapende conflict was een steekpartij in brasserie ‘t Binnenhof. Daarbij stak de vriend van een van de jonge vrouwen een andere vechtersbaas in de borst, zij, rug en gezicht. Het slachtoffer verkeerde een tijd in levensgevaar. Liefst tien politiewagens en drie ambulances kwamen ter plaatse. Beelden van de vechtpartij verschenen nadien op Facebook.

Volgens de rechtbank verliepen de feiten in drie fases. “In de eerste fase werd een keukenmes met wit handvat gekocht in de Blokker in Eeklo. Dat blijkt ook uit de camerabeelden. In de tweede fase ontstond een gevecht nadat een vriendje met zijn vriendin uit het politiecommissariaat kwam. Dat mondde uit in de derde fase, waarbij een man na messteken in levensgevaar weggebracht werd.”

De pleidooien in de rechtbank maakten duidelijk dat een ziekelijke jaloezie tussen de twee vrouwen aan de basis lag van de problemen. Beiden hebben een kind bij dezelfde jongeman, die tot op vandaag nog altijd samen is met één van hen. Via sociale media riepen de dames op tot belaging van de andere, schilderden ze elkaar af als prostituee en er werd zelfs mee gedreigd een ongeboren kind te doden.

Sterk gekleurde getuigenissen

De procureur merkte op dat het onderzoek naar de omstandigheden van de vechtpartij op verschillende vlakken gebreken vertoont. Hij werd bijgetreden door advocaat Laurens Van Puyenbroeck, die het slachtoffer van de steekpartij vertegenwoordigt. Het zou gaan om mensen die te laat zijn verhoord en foto’s van het plaats delict die ontbreken. Ook de rechtbank sprak daarover in zijn vonnis: “Er werden sterk gekleurde getuigenissen afgelegd. Dit dossier was een kluwen van feiten en getuigenissen.”

Ondanks de moeilijke omstandigheden – geen getuigen die het mes hebben gezien, er is geen groot mes gevonden en betrokkenen die zeggen dat ze geen mes bijhadden – ging het volgens het parket wel om poging doodslag. “Hij heeft verschillende keren gestoken en met een aardappelmesje kan je ook iemand doden”, zei de procureur.

Er werd voor de verschillende beklaagden tot dertig maanden cel gevorderd. De rechtbank weerhield de poging doodslag: “De twijfel rond zijn intentie blijft en speelt in het voordeel van de beklaagde. Wel staat vast dat dit geen wettige zelfverdediging was.” De andere betrokkenen kregen een werkstraf van zestig uur, een celstraf van twaalf maanden met uitstel, een celstraf van zes maanden met uitstel, en opschorting van straf.