Kraan kantelt tijdens werken aan bovenleiding en richt enorme ravage aan in woonwijk Video: Twitter

Een hijskraan heeft in de Amerikaanse stad Long Beach een enorme ravage aangericht in een woonwijk. Tijdens werken aan de bovenleiding kantelde de truck plots op enkele nabijgelegen woningen. Eén bewoner raakte daarbij gewond aan het hoofd.

De deurbelcamera van een buurtbewoner bracht het incident toevallig in beeld. “Ik hoorde een grote knal, en het leek alsof er iemand me op het achterhoofd sloeg met een basebalknuppel”, verklaarde slachtoffer Carl Kromminga achteraf. “Niet lang daarna besefte ik dat ik aan het bloeden was.” In het ziekenhuis werd zijn wonde uiteindelijk genaaid. Een onderzoek zal moeten uitwijzen waarom de kraan kantelde.

bekijk ook

Hijskraan breekt uit het niets en veroorzaakt gruwelijk ongeval

Reusachtig containerschip ramt kade en doet kraan instorten

Dashcam filmt het moment dat bouwkraan omvalt op nieuw gebouw Google