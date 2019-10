“Gezondheidskosten zullen toenemen”: artsen eisen meer klimaatinspanningen van regering

Docs for Climate, een collectief van artsen en zorgverleners, vraagt in een open brief dat ons land eindelijk werk maakt van een ambitieuzer klimaat­beleid.

“Bekend is de toename van het aantal doden tijdens hitte­golven, maar we zullen hier meer tropische ziektes krijgen, zoals malaria, dengue of ­zika”, zegt huisarts Lucie Blondé, een van de initiatiefnemers. “De klimaatverandering zal de gezondheidskosten in ons land doen toenemen.” De artsen eisen dat ons land tegen 2050 klimaatneutraal wordt.

De brief was gisteren al ondertekend door 969 artsen, onder wie Petra De Sutter, Dirk De Wachter en Marleen Temmerman, en de decanen van de faculteiten geneeskunde van de universiteiten van Gent en Antwerpen en Louvain-la-Neuve.