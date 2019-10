Arend maakt spectaculaire beelden boven Alpen die tevens zware impact tonen van klimaatverandering

De organisatie Eagle Wings Foundation heeft een creatieve manier gevonden om de klimaatverandering extra onder de aandacht te brengen. Daarvoor schakelde het de hulp in van Victor, een negenjarige zeearend. Met behulp van een GoPro dat werd vastgemaakt aan de roofvogel, was Victor in staat om indrukwekkende beelden te maken boven de Alpen. Al maakten die tevens de enorme impact duidelijk die het opwarming van de aarde heeft op de gletsjers.

Ook voor zeearenden zoals Victor is de klimaatverandering in groot issue. Zo rekenen de roofvogels op waterbronnen die worden voorzien door de gletsjers. De temperaturen in de Alpen zijn echter in stijgende lijn, tot zelfs twee graden in de Mont Blanc. “Het is momenteel onmogelijk om deze arenden opnieuw te introduceren in deze omgeving”, aldus de organisatie. “Onze eerste taak moet zijn om de natuur te beschermen.” De spectaculaire video van Victor lijkt alvast een schot in de roos als wake-upcall: de beelden gaan momenteel de wereld rond.

bekijk ook

Meisje (8) staat doodsangsten uit wanneer arend haar aanvalt tijdens vogelshow

Arend bevrijd van grote ijsbal