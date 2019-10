Charly Musonda Jr. wacht weer lange revalidatie na operatie

Charly Musonda Jr. staat opnieuw voor een lange revalidatie. De 22-jarige aanvallende middenvelder, die in Nederland bij Vitesse voetbalt maar eigendom is van Chelsea, plaatste woensdag een foto van zichzelf in een ziekenhuisbed op Instagram.

“De operatie is goed verlopen, klaar om te blijven vechten”, schreef de jonge Belg bij de foto, waarop hij te zien is met een stevig ingebonden rechterbeen. Wanneer hij na zijn knieblessure weer inzetbaar is, werd niet meegedeeld.

Musonda moest de voorbije jaren al afrekenen met heel wat lange blessures. Dit seizoen speelde hij drie matchen voor Vitesse.