Engeland in de ban van de WAG War of the WAGs

Vruchtbaar nazomertje voor de Britse media. Want met dank aan een verhitte celebrity-discussie wordt er stevig geschreven én geklikt, waarbij alles uiteindelijk draait rond tabloidkrant The Sun.

Hoofdpersonages van het schouwspel: Coleen Rooney en Rebekah Vardy, respectievelijk getrouwd met D.C.-United-speler Wayne Rooney en Leicester City-ster Jamie Vardy. Allebei WAGs (wives and girlfriends, ofte voetballersvrouwen), influencers en boezemvriendinnen. Tot Coleen gisteren een bom dropte op sociale media, met een tekst waarin ze fel uithaalde naar Rebekah.

Al jaren verdacht mevrouw Rooney iemand uit haar entourage ervan privénieuws door te spelen aan de pers. Ze had een vermoeden dat het Rebekah was, maar geen hard bewijs. Dus kwam ze met een list. “Ik heb een tijdlang iedereen geblokkeerd om mijn verhalen op Instagram te kunnen bekijken, behalve één profiel”, schrijft ze op Twitter en Instagram. “De voorbije vijf maanden heb ik een aantal valse verhalen gepost, om te zien of ze hun weg vonden naar The Sun. En dat deden ze. Ik heb van alle verhalen een screenshot genomen, die duidelijk tonen dat maar één persoon ze gezien heeft, en dat was het account van Rebekah Vardy.”

Genetisch gemodificeerde zwangerschap

Rebekah Vardy WAG van Jamie Vardy “Ik ben zwanger en op vakantie. Ik kan deze stress nu gewoon niet aan”

En zo ontstonden de sensationele verhalen over Coleen die naar Mexico was gereisd om een meisje genetisch te ‘modificeren’ bij haar volgende zwangerschap, die haar tv-carrière zou hervatten en die haar kelder zag onderlopen – allemaal fake news. Gretig overgenomen door sommige andere media, en volgens mevrouw Rooney zelf dus de wereld ingestuurd door Rebekah Vardy.

Die had zelf maar een paar minuten nodig om zelf op sociale media terug te schieten, vanuit haar vakantievilla in Dubai. “Ik kan niet geloven dat ik dit moet schrijven, want ik ben zwanger en op vakantie. Ik moet juridisch advies inwinnen omdat ik deze stress nu gewoon niet aankan. Zoals ik je juist zelf zei aan telefoon: ik wou dat je me hierover had gebeld als je er zo over dacht. Ik spreek nooit met iemand anders over jou, zoals verschillende journalisten die me de vraag over de jaren hebben gesteld, zullen bevestigen.”

Vardy zinspeelt nog op mogelijke andere daders: “In de loop der jaren hebben verschillende mensen toegang gehad tot mijn Instagramaccount, en deze week nog ondervond ik dat ik mensen ‘volgde’ die ik niet kende, en zelf nooit heb gevolgd. Niet om te lachen, maar ik heb het geld niet nodig. Wat heb ik erbij te winnen verhalen over jou te verkopen?” Vardy blijft geschokt achter, zegt ze, “en dat terwijl ze hoogzwanger is”.

Netflix is geïnteresseerd

Een woordvoerder van The Sun reageerde al dat “zij, zoals elke eerbare mediaorganisatie, geen commentaar geven op bronnen”. Bij de ‘fake’ verhalen werd de kanttekening geplaatst dat ze mogelijk verzonnen werden door Coleen zelf. En intussen blijft de bal rollen. Een fan van Wayne Rooney claimt dat hij mee aan de basis ligt van de ontknoping van de ‘Coleen vs Rebekah-case’ , door het idee van de valse Instagramverhalen als eerste voor te stellen op Twitter. En zelfs Netflix sprong al mee op de kar: “Hier gaan we een documentaire over moeten maken, niet?”, werd getweet.