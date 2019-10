Moordtocht tegen Joden, “de oorzaak van alle problemen”

Geen extra veiligheidsmaatregelen in België

“Het werk van een heilige.” Die lofbetuiging kreeg de dader van de aanslag woensdag op extreemrechtse fora, onthulde de gespecialiseerde onderzoeksgroep SITE woensdagavond. Opvallend, want ook Brenton Tarrant, de dader van de aanslagen op moskeeën eerder dit jaar in Christchurch in Nieuw-Zeeland werd online zo genoemd. En net zoals Tarrant zond ook Stephan Balliet, via een camera bovenop de helm die hij droeg, live beelden uit van zijn moordtocht. Dit keer via Twitch, een gamingsite van internetbedrijf Amazon. Dat haalde de video zo snel mogelijk offline, maar fragmenten circuleerden toen al overal op het internet.

Op de video, die in totaal 35 minuten duurde, vertelt de dader van de aanslag in Halle waarom hij van plan is de synagoge in de Humboldstrasse in de Oost-Duitse stad binnen te vallen. De Joden zijn de schuld van alles, zegt de man, afkomstig uit deelstaat Saksen-Anhalt. Hij heeft het over de achteruitgang van het westen, mee veroorzaakt door massa-immigratie en het dalend geboortecijfer onder blanke Europeanen. Dat laatste is dan weer het gevolg van de opkomst van het feminisme. Een breed uitgesponnen complottheorie dus, met de Joden als aanstokers. Een verhaal dat vergezocht lijkt, maar tegelijk doet denken aan de propaganda van de Nazi’s én aan het manifest dat de dader van de aanslagen in Christchurch schreef.

Zelfgemaakte bommen

In Nieuw-Zeeland vielen in maart 51 doden in twee moskeeën. Ook de Duitse terrorist die woensdag toesloeg, had waarschijnlijk een groot bloedbad voor ogen. Rond de middag probeerde hij een synagoge binnen te dringen waar op dat moment 70 tot 80 Joden bijeenzaten om Jom Kippoer te vieren, de meeste heilige dag van het Jodendom.

De dader, gekleed in een soort gevechtsuitrusting, schiet meerdere keren op de deur van de synagoge, maar raakt niet binnen. “Hij zag er uit als iemand van de special forces”, aldus de voorzitter van de lokale Joodse Gemeenschap. “Via onze camera’s zagen we hem bezig. Maar de deur bleef dicht. God heeft ons beschermd.” Op de beelden is ook te zien hoe de terrorist zelfgemaakte bommen gebruikt. Maar ook zo raakte hij niet binnen. Uit schrik voor geweld was het gebouw, met ook een Joodse begraafplaats vlakbij, extra beveiligd.

De dader op weg naar de kebabzaak, waar hij zijn tweede slachtoffer maakt. Twitter

Uiteindelijk valt er aan de synagoge maar één dode, een vrouw. Een toevallige passant dan nog, die nietsvermoedend voorbijkomt en in de rug wordt geschoten. Het andere, dodelijke slachtoffer, een man, valt in een kebabzaak een paar honderd meter verderop. Ook die moord wordt live uitgezonden. De dader schiet in het restaurant een paar keer in het rond, maar als bij wonder ontsnappen de meeste aanwezigen.

Gevat na ongeval

Wat er nadien gebeurt, is niet helemaal duidelijk. De Duitse politie reageerde alleszins massaal en beval de inwoners van Halle lange tijd om binnen te blijven. Kort na 13 uur al maakte de politie bekend dat ze een verdachte hadden opgepakt. Volgens de Duitse tabloid Bild vluchtte de dader vanuit Halle eerst naar Landsberg, een stad iets verderop, om daar een taxi te stelen. Met die auto zou hij 50 kilometer naar het zuiden een ongeval hebben gehad op de autosnelweg, waarna hij gearresteerd is. Tijdens zijn vlucht zou hij gewond zijn geraakt.

Onthutste Duitsers woonden woensdagavond een wake bij aan een synagoge in hoofdstad Berlijn. REUTERS

In heel Duitsland is woensdag onthutst gereageerd. Antisemitisme is driekwart eeuw na het einde van WO II opnieuw in opmars in het land, en niet alleen online. De voorbije maanden waren er op straat verschillende aanvallen op Joden, onder meer door neonazi’s. Aan synagogen in andere Leipzig en Dresden zijn woensdag agenten voor de deur gezet.

In juli nog werd in Duitsland de politicus Walter Lübcke vermoord door een extreemrechtse schutter die wraak wilde nemen voor de steun van Lübcke aan het migratiebeleid van Merkel kwaad nam. De stad Halle ligt in de deelstaat Sasken, een van de plaatsen waar de extreemrechtse partij AfD het bij de lokale verkiezingen vorige maand uitstekend deed.