Parlementsverkiezingen Tunesië: islamistische partij Ennahdha op kop, volgens officiële resultaten

In Tunesië ligt de islamistische partij Ennahdha na de parlementsverkiezingen van zondag op kop. Dat blijkt uit de voorlopige, officiële resultaten. Ennahdha zou 52 van de 217 zetels binnenhalen. Ze verliest daarmee terrein maar doet wel nog altijd beter dan Qalb Tounes, de partij van presidentskandidaat Nabil Karoui, die uitkomt op 38 zetels.

De sociaaldemocratische partij Attayar Achaabi van mensenrechtenactivist Mohammed Abbou wist 22 zetels te veroveren, terwijl Karama, de beweging van de islamistische populist Seifeddine Makhlouf, het moet stellen met 21 zetels.

Verschillende partijen moesten enkele zetels afgeven omdat ze tijdens de kiescampagne propaganda verspreidden via de radio, verklaarde de kiescommissie voorts.

Moeilijke regeringsvorming

Het ging zondag om de derde parlementsverkiezingen sinds de revolutie van 2011. De stembusgang werd beschouwd als cruciaal voor de hertekening van het politieke landschap in Tunesië. De twee partijen die het bij de vorige parlementsverkiezingen, in 2014, nog goed deden stonden ofwel op verlies (Ennahdha), of zijn versplinterd (Nidaa Tounes), luidde het vooraf.

Er kwam een hele rist van partijtjes en onafhankelijke lijsten. In totaal waren er meer dan 1.500 lijsten, en meer dan 15.000 kandidaten, voor de 217 zetels van de Tunesische volksvertegenwoordiging. Zeker een derde van de lijsten is van onafhankelijken, wat het al verdeelde politieke landschap in het Noord-Afrikaanse land nog verder vertroebelt.

De grootste partij krijgt twee maanden om een regering te vormen die in het parlement een meerderheid van 109 stemmen achter zich moet krijgen. De kiesresultaten bevestigen echter de verwachte versnippering in het parlement als gevolg van de zeer uiteenlopende formaties, wat doet vermoeden dat de onderhandelingen over een nieuwe regering wel eens erg moeilijk zouden kunnen worden.