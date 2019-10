1 jaar nadat de bom ontplofte in het Belgisch voetbal: Club Brugge voert Propere Handen-contract in voor makelaars

Als eerste voetbalclub in België laat Club Brugge de makelaars een contract ondertekenen. Wie zaken wil doen voor de competitieleider, moet beantwoorden aan een hele reeks voorwaarden. De Belgische makelaarsvereniging juicht het initiatief toe. “We willen andere clubs aanmoedigen hetzelfde te doen.”

LEES OOK. Voetbalredacteur Bart Lagae maakt de balans op, exact een jaar na Operatie Propere Handen: “Alles wordt properder”

Precies een jaar geleden raasde een storm door de Belgische voetbalwereld. Tijdens de Joint Action Day van operatie Zero (beter bekend als Propere Handen) werden op 44 plaatsen huiszoekingen uitgevoerd. Ook negen eersteklasseclubs kregen politieagenten over de vloer. Speurders zijn nog steeds bezig met een onderzoek naar zwart geld rond malafide makelaars. Vooral de zogeheten retrocommissies – geld dat al dan niet achter de rug van clubs aan tussenpersonen werd uitbetaald – krijgen daarbij aandacht.

Club-voorzitter Bart Verhaeghe en Club-manager Vincent Mannaert moesten onlangs nog uitleg komen geven over de facturen die ze betaalden aan Dejan Veljkovic, één van de spilfiguren in het dossier. Om niet langer ongewild betrokken te raken in zwartgeldcircuits – Club ontkent van de constructies van Veljkovic op de hoogte te zijn geweest – laat blauw-zwart zijn makelaars nu een document ondertekenen. Het heet Know Your Agent (ken je makelaar) en heeft tot doel de malafide van de bonafide makelaars te scheiden.

Wie wil zakendoen met Club Brugge, moet niet alleen bewijzen dat hij de nationale en internationale regelgeving voor makelaars volgt. Hij moet ook verklaren dat hij nooit veroordeeld werd voor matchfixing of fraude en dat hij bijvoorbeeld geen volmacht heeft op een rekening van een voetballer. Het was met zulke volmachten op rekeningen dat Dejan Veljkovic zijn zwartgeldcircuit draaiende hield.

Verantwoordelijkheid

Club Brugge zou die informatie ook zelf kunnen natrekken, maar legt met het Propere Handen-contract de verantwoordelijkheid nu expliciet bij de makelaars. De door ons gecontacteerde makelaars reageren overwegend positief op de maatregel.

“We vinden het een goed idee en consulteren er nu zelf clubs over”, zegt Jesse De Preter van de Belgische makelaarsvereniging. De maatregel van Club Brugge hoort thuis in een breder pakket van een ethische code. Eerder maakte het al een lijst met transfers en betaalde gelden openbaar. Volgens onze informatie hebben de meeste makelaars het Know Your Agent-contract al ondertekend. Sommigen twijfelen nog, omdat hun cliënt bijvoorbeeld expliciet gevraagd heeft een volmacht op zijn rekening aan te houden.