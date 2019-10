Lukaku speelklaar en Praet wellicht aan aftrap: de vermoedelijke opstelling van de Rode Duivels tegen San Marino

Romelu Lukaku is volgens Roberto Martinez klaar om vanavond tegen San Marino te starten. “Maar hij zal slechts één wedstrijd spelen”, aldus de bondscoach. “Als dat tegen San Marino is, reist hij niet mee naar Kazachstan.”

Lukaku is niet de enige die maar één duel moet/mag spelen. Ook Thorgan Hazard, Meunier, Witsel en Castagne zijn in dat geval. Castagne komt vandaag ook wellicht aan de aftrap, zodat ook hij geen zes uur op het vliegtuig richting Kazachstan moet zitten. Meunier dus wel en Witsel waarschijnlijk ook, want het is zo goed als zeker dat Praet ­samen met Tielemans het centrale duo op het middenveld vormt.

De bondscoach beloofde ook speelminuten voor ­Vanaken, die nu al meer dan een jaar wordt opgeroepen, maar slechts twee keer mocht invallen. Dendoncker heeft nog te veel last van buikgriep en speelt zeker niet. Van Crombrugge moest de selectie verlaten met een fysiek probleem en wordt vervangen door beloftendoelman Jens Teunckens (Antwerp).

Dit is de vermoedelijke opstelling:

Courtois, Alderweireld, Boyata, Vertonghen, Castagne, Praet, Tielemans, Carrasco, Mertens, E. Hazard en Lukaku

