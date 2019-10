Rode Duivels spelen tegen de allerlaatste op de FIFA-ranking: tijd om deze vijf records te breken

De Rode Duivels zijn de nummer 1 op de FIFA-ranking en spelen vanavond tegen de nummer 210, de allerlaatste. Een ideale gelegenheid om één of meerdere records te breken.

Grootste zege ooit: 10-1 en 9-0

De Rode Duivels hebben drie wedstrijden in hun geschiedenis met negen goals verschil gewonnen: in 1994 tegen Zambia (9-0), in 2017 Gibraltar (9-0) en in 2001 tegen... San Marino (10-1). Als ze dat record willen breken, moeten ze vanavond dus naar de dubbele cijfers en geen enkele goal tegen krijgen.

Foto: BELGA

Meeste goals van één Rode Duivel in één match: 5

Het record staat op vijf: Robert De Veen in 1911 tegen Frankrijk, Bert De Cleyn in 1946 tegen Luxemburg en Josip Weber in 1994 tegen Zambia. Dat waren wel allemaal vriendschappelijke duels. Het record in een echte kwalificatiewedstrijd is voor Marc Van der Linden: vier keer in 1989 in Luxemburg. ­Romelu Lukaku, Michy Batshuayi, Christian Benteke en/of Divock Origi weten wat hun taak is.

Foto: BELGA

Snelste goal ooit: 8,1 seconden

Het moeilijkste record om te overtreffen. Het is immers ook een wereldrecord in een officiële interland. Christian Benteke scoorde twee jaar geleden tegen Gibraltar al na 8,1 seconden de 0-1.

Foto: Photo News

Snelste hattrick ooit: 13 minuten

Bob Peeters als invaller tegen San Marino in 2001. Hij viel in de 59ste minuut in en scoorde tussen minuut 76 en minuut 89 de 8-0, 9-0 en 10-0. Een hattrick van het zuiverste én snelste soort.

Foto: BELGA

Lukaku door muur van 50

Romelu Lukaku heeft het record van Bernard Voorhoof (30 goals) al gebroken, maar onze nationale topschutter aller tijden kan als amper 26-jarige nu al de kaap van 50 goals in het nationale elftal ronden. Een ­wereldrecord op zijn leeftijd.