Chef Voetbal Ludo Vandewalle over de nieuwe status van de Rode Duivels: “Ach ja, we gaan naar het EK: zijn we blasé ­geworden?”

De Rode Duivels winnen vanavond en dan zijn ze zeker van deel­name aan het EK 2020. Opvallend hoe weinig mensen daar nog enthousiast van worden. Na drie deelnames aan grote toernooien op rij zijn we het al gewoon. België is nochtans het eerste land van de straks 24 deelnemers dat zich zal kwalificeren. Zijn we blasé ­geworden?