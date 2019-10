Schutter Duitsland schreef ‘manifest’ voor aanslag

Een week voor de aanslag in Duitsland, schreef schutter Stephan B. al een “manifest”, dat schrijven duitse media. Het document toont de wapens en munitie die gebruikt werden.

Bij een schietpartij in het Oost-Duitse Halle zijn woensdagmiddag twee doden gevallen. Stephan B. probeerde tevergeefs een synagoge binnen te dringen en opende het vuur op omstaanders. De politie kon Stephan B. oppakken.

Foto: Twitter

Donderdagochtend dook een manifest van de dader op. Het document werd op 1 oktober aangemaakt. Dat zegt het Amerikaanse analyse bureau SITE Intelligence Group, gericht op extremistische gedragingen online. Het doel van de aanval was vooral “anti-blanken” te doden, bij voorkeur joden, laat directeur Rita Karz weten. Ook de Duitse krant “Welt” maakt melding van een tiental pagina’s die heel het plan uit de doeken doen. Daarin worden de wapens getoond en beschreven. De auteur spreekt ook over een mogelijke aanval op de synagoge in Halle en de Jom Kippoer feestdag als mogelijke moment voor de aanval.

