“Dapper dat filmfestival de nek uitsteekt voor dit thema”

Woensdag gaat in Gent ‘Muidhond’ in première, een film over het leven van een jonge pedofiele man die van de jury van Film Fest Gent de competitie mag openen. “Een hele eer”, vindt regisseur Patrice Toye. “Ik vind het heel dapper dat Gent de nek uitsteekt voor dit controversiële thema.”

In de Belgische film maakt de kijker kennis met Jonathan, een jonge man “met goede inborst maar met moeilijke gevoelens”, aldus Toye, die beklemtoont dat ‘Muidhond’ geen schandaalfilm wil zijn. “We zijn integer gebleven en hebben erover gewaakt dat we aan de goede kant bleven van het verhaal. Ik wou op geen enkele manier mensen voor het hoofd stoten.”

Het hoofdpersonage vecht tegen zijn pedofiele gevoelens. “We proberen in deze film een menselijk portret te maken van mensen die we maar al te graag ‘vermonsteren’. Het is belangrijk te zien dat er toch nuance kan zijn”, zegt Toye. “Door het taboe groter te maken helpen we niemand”, vindt de regisseur nog.

Het 46ste Film Fest Gent loopt van 8 tot 18 oktober.

LEES MEER. “Indringend portret over pedofilie” opent Competitie Film Fest Gent