Ook Anderlecht-doelman Hendrik Van Crombrugge verlaat selectie Rode Duivels

Hendrik Van Crombrugge heeft een lichte schouderblessure opgelopen op training met de Rode Duivels. Vooral uit voorzorg heeft de doelman de selectie verlaten, Anderlecht is op dit moment zijn eerste prioriteit. Hij verwacht/hoopt ook fit te zijn voor de eerste competitiewedstrijd na de interlandbreak, op 20 oktober tegen STVV.

Hendrik Van Crombrugge wordt in de selectie van de Rode Duivels vervangen door beloftendoelman Jens Teunckens van Antwerp. Woensdagmorgen verliet ook Club Brugge-doelman Simon Mignolet de selectie: in de namiddag beviel zijn vrouw Jasmien van hun zoontje Lex. De kersverse papa zal daardoor niet meereizen richting Kazachstan.

Thibaut Courtois is hersteld van zijn buikgriep die hem bij Real aan de kant hield en neemt zijn plaats in doel in. Matz Sels is de reservedoelman.