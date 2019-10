Jambon: “Europa moet hard optreden tegen Turkije”

Europa moet één blok vormen en hard op treden na de aanval van Turkije op Syrië, dat zei hij donderdagochtend bij Radio 1. De Vlaams minister-president denkt in de eerste plaats aan economische sancties.

De inval van het Turkse leger in het noordoosten van Syrië is officieel begonnen. Dat kondigde Turks president Recep Tayyip Erdogan gisteren aan op Twitter. Er werden al tal van explosies en bombardementen waargenomen en de teller staat al op vijftien doden. Ook de grondoorlog is begonnen: de troepen zijn de grens overgestoken.

Nieuwbakken Vlaams minister-president Jan Jambon zegt donderdagochtend dat er krachtdadig opgetreden moet worden tegen Turkije. “Ik denk in de eerste plaats aan economische sancties maar ook politiek moet er duidelijk gemaakt worden aan Erdogan en zijn staff dat dit niet kan. Turkije is lid van de NAVO en de veiligheidsraad, we moeten ze tot de orde roepen”, zegt Jambon. Onmiddellijk acties vanuit Vlaanderen zullen er niet komen. “Wij kunnen als Vlaanderen weinig betekenen, wel kunnen we mee een blok vormen met Europa. Zo hoort het ook, daarvoor is Europa er. Zij moeten het voortouw nemen.”

Eén van de bezorgdheden in Syrië is dat de koerden massaal de vluchtelingenkampen zullen verlaten. Daar zitten ook Belgische IS-strijders. “Het is absoluut noodzakelijk dat zij in die kampen blijven. Zo’n 50 strijders die op de dool gaan, dat zijn tikkende tijdbommen.”

