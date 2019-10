Philips voelt impact handelsoorlog

De aanhoudende handelsoorlog tussen China en de VS wordt ook door het Nederlandse zorgtechnologieconcern Philips gevoeld. Hogere tarieven tussen de economische grootmachten zorgen voor een daling van de winstmarges bij Connected Care. Daarbovenop doet Philips een afschrijving van 78 miljoen euro. Volgens de onderneming is dat een erfenis van een eerdere overname.

In een financiële update over het derde kwartaal wijst Philips op de lagere productie in fabrieken om de voorraden te verminderen. Pogingen om de negatieve impact te verzachten, pakten volgens het bedrijf ook niet geheel volgens plan uit. Topman Frans van Houten noemde de dalende marges bij de betreffende divisie teleurstellend. Over de prestaties van Diagnosis & Treatment en Personal Health was hij wel te spreken.

Connected Care is de divisie die onder meer oplossingen bedenkt voor het effectief leveren van informatie tussen arts en patiënt. Bij het onderdeel valt de winstmarge naar verwachting 4,5 procentpunt lager uit. Dat is volgens de onderneming deels als gevolg van de hogere tarieven. Verder rekent Philips op een vermindering van de licentie-inkomsten bij het segment Other van 20 miljoen euro.

Philips gaat voor het derde kwartaal uit van een totale omzet van 4,7 miljard euro. Daarmee zou de onderneming een vergelijkbare omzetgroei van 6 procent hebben behaald. Het bedrijfsresultaat komt naar verwachting uit op 538 miljoen euro.

De groei van het aantal nieuwe orders zal in het derde kwartaal vlak zijn, na een groei van 11 procent een jaar eerder. Voor volgend jaar rekent Philips op een vergelijkbare omzetgroei van 4 tot 6 procent. Philips publiceert zijn definitieve kwartaalcijfers op 28 oktober.