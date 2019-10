Trump: “Erdogan moet op een zachte manier invallen, anders volgen economische sancties”

De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Turkse president Erdogan zich ‘rationeel’ en ‘humaan’ moet gedragen. Dat zegt hij naar aanleiding van het Turkse grondoffensief in Syrië. Jan Jambon vindt dat Europa een duidelijk signaal moet geven.

Foto: AP

Het borrelt al even aan de grens tussen Syrië en Turkije. Sinds zaterdag voert Turkije zijn troepenaanwezigheid aan de grens op. Toen kondigde Erdogan een offensief in het noorden van dat land aan. Daar hebben de Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG) de controle over het grensgebied met Turkije. Ankara beschouwt hen als een terroristische groep, maar de Koerden waren een bondgenoot van de Verenigde Staten in de strijd tegen terreurorganisatie Islamitische Staat (ISIS).

Dinsdag werden er nog extra troepen en gepantserde voertuigen gestuurd. De dreiging bleek er geen van loze beloftes, woensdag trokken de Turkse troepen ook effectief Syrië binnen. Verschillende steden worden onder vuur genomen, Turkse gevechtsvliegtuigen zijn begonnen met bombardementen op burgerdoelwitten. Volgens verschillende media zijn er al doden gevallen, hoeveel is niet duidelijk, er wordt in sommige media al gesproken van 15, waarvan acht burgers en twee kinderen.

“Rationeel oorlog voeren”

“Ik hoop dat hij rationeel zal handelen”, zei Trump vanuit het Witte Huis. “We zullen zien hoe hij deze operatie leidt.” Zondag nog kondigde Trump aan de Amerikaanse troepen uit het gebied weg te trekken. Die zet wordt gezien als steun aan Erdogan, maar dat ontkent Washington.

“Hij kan op een zachte manier invallen of op een harde manier. Als Erdogan zich niet aan de regels houdt, zullen er economische sancties volgen. Ik zal hun economie vernietigen”, waarschuwde de Amerikaanse president. Op de vraag hoe hij een grondoffensief als ‘menselijk’ bestempelt, kon de president niet onmiddellijk beantwoorden. “Dat zullen we bekijken naarmate de situatie verandert.” Eerder tweette Trump al dat hij dat best zelf kan inschatten. “Als Turkije iets doet dat ik, in mijn grote en onovertroffen wijsheid, als overdreven beschouw, dan zal ik de Turkse economie totaal vernietigen en uitroeien.”

“Europa moet één blok vormen”

De Belgische regering veroordeelt de Turkse inval in het noordoosten van Syrië. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) woensdag gezegd in de Kamercommissie Buitenlandse Zaken. Samen met Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië heeft België erop aangedrongen en ervoor gezorgd dat de VN-Veiligheidsraad donderdag in spoedzitting samenkomt.

Nieuwbakken Vlaams minister-president Jan Jambon zei donderdagochtend dat er krachtdadig opgetreden moet worden tegen Turkije. “Ik denk in de eerste plaats aan economische sancties maar ook politiek moet er duidelijk gemaakt worden aan Erdogan en zijn staff”, zegt Jambon. Onmiddellijk acties vanuit Vlaanderen zullen er niet komen. “Wij kunnen als Vlaanderen weinig betekenen, wel kunnen we mee een blok vormen met Europa. Zo hoort het ook, daarvoor is Europa er. Zij moeten het voortouw nemen.”

