Terwijl onze Rode Duivels op recordjacht gaan, wacht voor Oranje een cruciaal duel

Niet alleen de Rode Duivels komen vandaag in actie in de EK-kwalificatiecampagne. Terwijl België bij winst vanavond mathematisch als eerste zeker is van de kwalificatie (wat een contrast met vroeger toen het “mathematisch kan het nog” was!), zijn onze Noorderburen heel wat minder gerust. Ondanks alle lof van de voorbije maanden.

Nederland speelt vanavond een cruciaal duel thuis tegen Noord-Ierland. Met één match minder gespeeld telt Oranje drie punten minder dan de bezoekers, waardoor het bij winst dus een grote stap richting rechtstreekse kwalificatie voor het EK kan zetten. Ook Duitsland telt momenteel drie punten en een match meer dan onze noorderburen.

Hoe kan dat, met al dat geloofde talent?

Een opmerkelijke situatie voor Oranje, want de voorbije maanden was er enkel lof voor het aanstormende talent van de Nederlanders met als vaandeldragers Frenkie de Jong (van Ajax naar Barcelona) en Matthijs de Ligt (van Ajax naar Juventus).

De bizarre situatie in Groep C komt onder meer door de finale van de Nations League begin juni, die de kalender overhoop haalde. Oranje heeft daardoor een wedstrijd minder gespeeld en door een speling van de kalender moest het twee keer in zijn eerste drie matchen tegen Duitsland aantreden. In eigen huis werd bovendien met 2-3 verloren van de Mannschaft, gelukkig voor onze Noorderburen werd in Duitsland daarna wel gewonnen met 2-4.

Koeman maakt zich weinig zorgen

Bondscoach Ronald Koeman maakt zich echter weinig zorgen, met nu nog enkel wedstrijden tegen Noord-Ierland, Estland en Wit-Rusland. De Noord-Ieren staan met 12 op 15 wel mee op kop in de groep maar moeten nog twee keer tegen Oranje. Estland en Wit-Rusland weten ondertussen al hoe sterk Nederland is want allebei verloren ze hun eerste wedstrijd met droge 0-4-cijfers.

Per poule stoten twee landen door naar het EK. En als de kwalificatie via groep C toch niet zou lukken, heeft Nederland nog altijd een kans via de play-offs na de poulewinst in de Nations League.