Al 110 dossiers tegen tienerpooiers bij vzw: “Het topje van de ijsberg, je vindt ze overal”

Toen de Antwerpse rapper Soufiane Eddyani begin dit jaar een nummer opdroeg aan zijn vriend “Moreno”, die veroordeeld was omdat hij een 15-jarig meisje in de prostitutie dwong, kreeg het fenomeen van tienerpooiers veel aandacht. Enkele maanden eerder had Payoke, de vzw die vanuit Antwerpen tegen mensenhandel strijdt, Vlaams geld gekregen om het probleem in kaart te brengen en slachtoffers op te vangen. Vandaag staat de teller op 110 aanmeldingen.

Ronselen, inpalmen, isoleren en uitbuiten – dat zijn de fases die tienerpooiers met hun slachtoffers doorlopen, soms razendsnel. Meestal gaat het om seksuele uitbuiting en worden jonge meisjes geprostitueerd ...